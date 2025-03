ROMA (ITALPRESS) – La polizia israeliana ha annunciato che due palestinesi sono stati arrestati perché sospettati di aver ricevuto fondi da Hamas per finanziare il terrorismo in Cisgiordania. Si tratta di due palestinesi della città di Nablus in Cisgiordania i quali sono stati arrestati perché sospettati di aver ricevuto fondi da Hamas per finanziare attività terroristiche.

Secondo la nota della polizia, i due hanno contattato agenti di Hamas all’estero allo scopo di ottenere fondi per finanziare attività terroristiche in Cisgiordania. Sono state sequestrate somme di 35.200 dollari. Il denaro è stato ricevuto tramite bonifici bancari. I due sono stati arrestati il mese scorso come parte di un’operazione con lo Shin Bet, conclude la polizia israeliana.

