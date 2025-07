Il premier di Malta invita alla cautela sulla legge sull’eutanasia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro maltese Robert Abela ha adottato un approccio cauto e metodico alla proposta di legge sull’eutanasia a Malta, sottolineando che il governo sta esaminando circa 15.000 contributi pubblici e non intende affrettarsi a presentare un disegno di legge. Parlando ai giornalisti, Abela ha affermato che l’ampia risposta della popolazione richiede una valutazione attenta.

“Ci vorrà tempo, non settimane, ma mesi,” ha dichiarato, suggerendo che il testo finale potrebbe differire in modo significativo dalla proposta iniziale. “La cosa peggiore che si possa fare in questioni così delicate, che toccano le persone nei loro momenti più vulnerabili, è avere fretta,” ha detto Abela, lasciando intendere che potrebbe essere avviata un’ulteriore consultazione pubblica prima che un disegno di legge venga portato in Parlamento. Pur rifiutandosi di indicare una tempistica, il Primo Ministro ha ribadito l’impegno del governo a redigere una legge “accettabile per la maggioranza” e che rifletta i valori del Paese.

