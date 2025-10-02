ROMA (ITALPRESS) – “I passeggeri di Hamas-Sumud stanno viaggiando sulle loro barche sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa”. Lo afferma su X il ministero degli Esteri israeliano, precisando che “i passeggeri sono sani e salvi e in buona salute”.
Foto: IPA Agency
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]