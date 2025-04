Israele alle prese con lo shock tariffario dei dazi imposti da parte degli Stati Uniti

ROMA (ITALPRESS/MNA) – Un’ondata di preoccupazione ha travolto i circoli economici di Israele in seguito alla decisione del Presidente degli Stati Uniti di imporre una tariffa del 17% sulle importazioni dal Paese.

Si sono tenute discussioni di emergenza presso i Ministeri delle Finanze e dell’Economia a Gerusalemme, mentre i leader del mondo degli affari hanno espresso forti avvertimenti sui potenziali danni agli investimenti e alla competitività. La portata delle esportazioni israeliane verso gli Stati Uniti sottolinea l’importanza di questa decisione.

Nel 2024, il valore totale di queste esportazioni ha raggiunto i 37,2 miliardi di dollari, secondo i dati della Foreign Trade Administration presso il Ministero dell’Economia e dell’Industria. Di questa cifra, 14,3 miliardi di dollari erano beni, mentre 22,9 miliardi di dollari erano servizi.

In particolare, i servizi non sono soggetti alle nuove tariffe in questa fase. Secondo l’Export Institute, i principali beni esportati da Israele negli Stati Uniti lo scorso anno sono stati semiconduttori e apparecchiature elettroniche (27% delle esportazioni) e apparecchiature ottiche, mediche e farmaceutiche (24%).

Il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha convocato la dirigenza del ministero per una discussione urgente sulle implicazioni della decisione e per esaminare i prossimi passi necessari. La Manufacturers Association è stata particolarmente esplicita nelle sue critiche. Il suo presidente, Ron Tomer, ha affermato che “questa mossa potrebbe danneggiare la stabilità economica di Israele, scoraggiare gli investimenti stranieri e indebolire la competitività delle aziende israeliane nel mercato americano”.

Ha espresso la speranza di una rapida inversione di tendenza, affermando: “Se dovesse rimanere così, questa decisione rappresenterà una battuta d’arresto nelle relazioni commerciali e di investimento tra i Paesi, soprattutto alla luce della relazione di lunga data con profonda e leale amicizia tra i due Paesi. Speriamo e crediamo che la decisione sarà di breve durata e lavoreremo con i Ministeri delle Finanze e dell’Economia e con il Governo per annullarla”.

Karin Mayer Rubinstein, CEO e Presidente di Israel Advanced Technology Industries (IATI), ha evidenziato la potenziale differenza di impatto a seconda che le tariffe si applichino solo ai beni fisici o si estendano ai prodotti software, in particolare al Software as a Service (SaaS), che è l’area di attività principale per molte aziende israeliane high-tech. Ha osservato che “se le tariffe si applicano solo ai prodotti fisici, come componenti elettronici, macchinari o alimenti, l’impatto diretto sul settore high-tech sarà limitato”.

Tuttavia, ha avvertito che “se le tariffe si applicano anche ai prodotti software, e in particolare ai servizi software in un modello Software as a Service (SaaS), l’area di attività principale di molte aziende israeliane high-tech, questa è una mossa che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le aziende israeliane accedono al mercato americano e potrebbe persino scoraggiare potenziali investitori e clienti”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).