ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’emittente pubblica turca Trt ha criticato l’emittente di radiodiffusione europea (Ebu) per aver confermato la partecipazione di Israele al prossimo Eurovision Song Contest previsto a Vienna dal 12 al 16 maggio. Il direttore delle relazioni internazionali di Trt, Mustafa Saritas, ha condannato la decisione, affermando che Israele sta perpetrando “un genocidio sistematico” contro i civili in Palestina. Per Saritas consentire all’emittente israeliana Kan di competere “non è né appropriato né compatibile con i valori dell’Eurovision”. La conferma della partecipazione di Israele ha già provocato la reazione di Paesi Bassi, Spagna, Slovenia e Irlanda. Questi 4 Stati hanno annunciato il ritiro dal concorso.

