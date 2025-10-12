LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Le isole minori sono una parte preziosa e insieme fragile di questo nostro meraviglioso paese. La sfida in questi luoghi è trovare l’equilibrio virtuoso tra crescita economica, conservazione e tutela. Serve un impegno comune per valorizzare l’economia blu e lo sviluppo sostenibile: è un grande sforzo che tutti noi dobbiamo fare. Dobbiamo intervenire sulle criticità esistenti come lo spopolamento, comune alle aree interne. E c’è ancor più l’esigenza di farlo oggi che i cambiamenti climatici incidono con evidenza sui sistemi naturali”. Così il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un videomessaggio inviato agli “Stati Generali delle isole minori marine” in corso a Lipari.

Il ministro ha ricordato in particolare il progetto ‘isole verdi’ e lo stanziamento di 200 milioni del Pnrr, destinati ad interventi in materia di energia, acqua, trasporti sostenibili e gestione di rifiuti per 19 piccole isole italiane. “Parliamo di 135 progetti già approvati e oggi in fase di realizzazione di cui sono beneficiari 13 comuni tra cui Lipari”, ha affermato.

