Isole minori, Piantedosi “Creare strutture stabili servizi essenziali”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) - "E' una grande scommessa quella di creare delle strutture stabili sui servizi essenziali, soprattutto i servizi della sicurezza, in sintonia con le caratteristiche delle isole minori. Il governo ha dei provvedimenti con cui metterà ulteriori risorse per rafforzare un modello che vede privilegiare le caratteristiche specifiche dei singoli luoghi. Quindi privilegiare soprattutto le dotazioni strutturali a disposizione delle forze di soccorso". Lo ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine degli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari. xa9/mgg/azn