Isole minori, Petrucci “Infinita bellezza ma anche tante criticità”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) - "Le isole minori sono la bellezza dell'Italia ma presentano anche tante criticità. Gli Stati generali sono serviti per parlare di queste criticità e riportarle su un tavolo politico locale, regionale e nazionale". Lo ha detto Simona Petucci, presidente dell'Intergruppo parlamentare per l'Economia del mare, nell'ultimo giorno degli Stati generali delle isole minori tenutisi a Lipari. col/abr/azn