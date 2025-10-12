Isole minori, Ciriani “Tema di marginalità dentro altre marginalità”

LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) - "Bisogna prendere in mano la questione delle isole minori, perché sono un tema di marginalità dentro la marginalità di altri territori, troppo a lungo dimenticati. E' intenzione del Governo fare in modo che questo declino non diventi un destino". Lo ha detto il ministro Luca Ciriani, a margine degli Stati Generali delle Isole minori, che si sono tenuti a Lipari. abr/azn