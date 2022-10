SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Max per il suo secondo titolo e a tutto il team Red Bull per la vittoria finale”. Il direttore motorsport di Pirelli, Mario Isola, si congratula con Verstappen per il suo secondo Mondiale di fila, ottenuto sul bagnato di Suzuka. “Il Gran Premio del Giappone si è risolto in una gara sprint di 40 minuti dopo che le condizioni di bagnato hanno ostacolato la visibilità e ritardato l’inizio del Gran Premio – ha detto Isola – La pioggia ha dettato la strategia pneumatici per tutti, in quanto la partenza con la safety car ha fatto sì che tutti dovessero iniziare con le gomme full wet. Ma è apparso subito chiaro che le intermedie erano la migliore soluzione e, infatti, hanno assicurato affidabilità in condizioni incostanti, a un ritmo impressionante. La gestione degli pneumatici anteriori è stata fondamentale e i piloti hanno dimostrato la loro abilità nello sfruttare al meglio le intermedie nelle fasi finali della gara”. “Un plauso particolare ai fantastici tifosi giapponesi, che hanno dimostrato grande passione e attaccamento alla F1 rimanendo presenti nonostante condizioni meteo non certo ottimali: per questo si meritano tutto il nostro affetto e supporto”, ha concluso Isola.

