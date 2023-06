ROMA (ITALPRESS) – “Il secondo weekend della stagione con la Sprint Race è iniziato con una giornata molto intensa e con un grande equilibrio, basti pensare ai risultati di Q1 con venti piloti classificati in meno di nove decimi di secondo. Dal punto di vista del comportamento dei pneumatici non abbiamo avuto sorprese particolari, con i tempi della pole abbastanza vicini alle previsioni e i gap tra le mescole in linea con le simulazioni: mezzo secondo fra la Hard e la Medium, quattro decimi fra la Medium e la Soft”. E’ il commento di Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, dopo le qualifiche del Gp di Austria. “La pista è risultata essere piuttosto gommata già dalle prove delle serie di supporto – F2 ed F3 – che hanno preceduto l’unica sessione di prove libere della F1, svoltasi con temperature piuttosto elevate – ha aggiunto Isola – In questi sessanta minuti abbiamo visto tanta azione in pista, con diversi long run interessanti sulle Hard, una mescola che ha dimostrato una buona resa”. “Ben diverse le temperature del pomeriggio, con un calo importante di quella dell’asfalto, passata da 52 a 38 °C, che ha determinato un andamento non lineare dell’evoluzione della pista. In tema di condizioni meteorologiche, va tenuto presente che domani c’è una buona possibilità di avere la pioggia come protagonista soprattutto per la Sprint Shootout – ha concluso Isola – anche se in maniera meno marcata rispetto a quanto ci si poteva attendere alla vigilia”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

