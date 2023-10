ROMA (ITALPRESS) – “Un weekend molto impegnativo, su tanti fronti, concluso con una gara che, considerate le circostanze, è stata interessante e combattuta. La collaborazione fattiva e trasparente fra tutti gli stakeholder della Formula 1 – FIA, Formula 1, squadre e piloti – ha permesso di reagire con prontezza ed efficacia per risolvere un problema di sicurezza che ci ha coinvolti in prima persona. Oggi è stato possibile mettere in scena uno spettacolo comunque interessante per gli spettatori, con tanti sorpassi e duelli in pista, nonostante le limitazioni implementate dalla FIA. Nelle prossime settimane proseguiremo nell’analisi dei pneumatici utilizzati in questo fine settimana per acquisire tutte le informazioni possibili e condividerle con la Federazione”. Così Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, al termine del Gp del Qatar, dociottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

“Per quanto si è visto questa sera, il graining è stato un fattore molto rilevante su tutte le mescole. La sua intensità è andata via via calando man mano che la pista si gommava – oggi il vento soffiava molto più debolmente rispetto ai giorni scorsi riducendo così il rischio di riportare sabbia e polvere sull’asfalto – ma senza mai scomparire completamente. Anche il degrado termico ha inciso sulla prestazione dei pneumatici su un asfalto rimasto costantemente sopra i 36 gradi”, ha aggiunto Isola.

