SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – “Una qualifica molto interessante, dove i dettagli hanno fatto la differenza. In Q1 abbiamo visto 19 piloti in meno di un secondo e anche in Q3 fra il primo e il nono – Hulkenberg, decimo, è stato l’unico pilota a non utilizzare Soft nuove – ci sono soltanto cinque decimi. Il fatto che il miglior tempo della giornata sia stato ottenuto da un pilota, Leclerc, che non è in pole è un ulteriore conferma di questo equilibrio. La gara di domani si preannuncia quindi ancor più interessante”. Lo ha detto Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, al termine delle qualifiche del Gp del Bahrain, che hanno assegnato la prima pole stagionale a Verstappen. “Dal punto di vista delle strategie, la doppia sosta è l’opzione sulla carta più veloce, con Hard e Soft come grandi protagoniste – ha sottolineato Isola – Tutti probabilmente preferiranno prendere il via con la Soft ma chi, come la Red Bull, avrà a disposizione un solo set di C1, dovrebbe effettuare la prima sosta fra il giro 13 e il 18 per passare a questa mescola per poi fermarsi fra il giro 37 e il 43 per chiudere di nuovo con la Soft”. “Chi invece sfrutterà due treni di Hard dovrebbe fermarsi la prima volta fra il giro 11 e il 16 e poi ancora fra il 32 e il 38. La doppia sosta con l’utilizzo di tutte e tre le mescole è più lenta e potrebbe rivelarsi un’opzione valida soltanto se le condizioni della pista dovessero evolversi più rapidamente del previsto, com’era accaduto ad esempio nell’ultima giornata di test della scorsa settimana. Più plausibile, invece, una strategia a tre soste per sfruttare il potenziale della Soft nel caso ci dovesse essere una neutralizzazione nell’ultima parte della gara”, ha concluso Isola.

