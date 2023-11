ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati novanta minuti ricchi di emozioni e spettacolo, che penso abbiano entusiasmato tutti gli spettatori presenti questa sera a Las Vegas e quelli collegati in televisione e on line. Sorpassi, contatti, safety-car, errori e prodezze: c’è stato tutto il meglio che può offrire il nostro sport condensato in cinquanta giri di gara. Una serata che è la miglior promozione possibile per la Formula 1 negli USA, avendo coniugato perfettamente l’elemento sportivo con quello dello show, grazie ad esempio ad una bellissima cerimonia di premiazione”. Così Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, commentando il Gp di Las Vegas, vinto da Verstappen su Leclerc e Perez. “Venendo all’aspetto tecnico della serata, abbiamo visto come le previsioni della vigilia in termini di strategie siano state azzeccate: poca la differenza fra la sosta singola e la doppia – ha aggiunto Isola – La Hard si è dimostrata la mescola più efficace in gara, pur avendo anch’essa sofferto un pò di graining”. “La Medium, preferita da tre quarti dei piloti come gomma per la partenza si è comportata abbastanza bene, anche se ha richiesto un pò di attenzione nella sua gestione, soprattutto nelle prime fasi: peraltro, anche chi era in piena lotta per la vittoria, come Leclerc, ha potuto estendere il primo stint fin quasi a metà gara. La Soft, scelta al via solamente da Stroll e Tsunoda, ha offerto un bel vantaggio in partenza ma è stata chiaramente meno competitiva sulla lunga distanza. Anche oggi abbiamo visto come le condizioni della pista si fossero resettate a causa della riapertura al traffico cittadino, il che – ha concluso Isola – ha reso più difficoltosa la pulitura della superficie delle gomme dal graining”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]