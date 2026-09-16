Ismea sigla due nuovi protocolli d’intesa con Clal e con OI del Pomodoro da Industria

ROMA (ITALPRESS) – ISMEA rafforza la collaborazione con gli operatori della filiera agroalimentare con due nuovi Protocolli d’intesa, approvati dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, per migliorare la conoscenza dei mercati e favorire trasparenza e competitività.

Una delle intese, si legge in una nota, è stata siglata con CLAL e riguarda i comparti della zootecnia, l’altra con le Organizzazioni Interprofessionali del Pomodoro da Industria Nord Italia e del Bacino Centro Sud-Italia. L’accordo con CLAL, che formalizza una collaborazione già attiva, prevede “lo scambio di dati e informazioni sulla zootecnia nazionale, approfondimenti congiunti e iniziative di comunicazione a supporto di imprese e istituzioni”.

Sul pomodoro da industria, il Protocollo punta invece a “rafforzare la produzione e la diffusione di dati e studi su dinamiche produttive, quantitativi conferiti e trasformati, provenienza della materia prima, competitività, costi di produzione e trasformazione e commercializzazione dei prodotti”. Previsti inoltre “approfondimenti sui mercati esteri e sulla gestione del rischio, oltre a progetti su aspetti economici, sociali e ambientali e iniziative per promuovere il pomodoro da industria italiano e i suoi derivati sui mercati internazionali”.

“Con questi accordi rafforziamo un modello di collaborazione fondato sulla condivisione delle informazioni e sulla complementarità delle competenze. Disporre di dati affidabili e di analisi sempre più approfondite significa offrire alle imprese strumenti migliori per interpretare i mercati e alle istituzioni una base conoscitiva più solida per le proprie decisioni”, ha dichiarato il presidente di ISMEA Livio Proietti. “L’obiettivo è contribuire alla competitività delle filiere agroalimentari italiane e alla loro capacità di affrontare mercati sempre più complessi”.

Entrambi i Protocolli avranno durata fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

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