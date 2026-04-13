Ismea, la filiera italiana del vino tra crescita e nuove sfide

VERONA (ITALPRESS) - Il settore vitivinicolo italiano è solido e in ottima salute, ma il quadro internazionale sempre più complesso non consente di abbassare la guardia. Anche per questo è fondamentale il sostegno delle istituzioni, oltre a una più efficace gestione del rischio e a una diversificazione dei mercati per l’export. È quanto emerso da due momenti di confronto e approfondimento organizzati da Ismea alla 58^ edizione di Vinitaly. col/sat/gsl