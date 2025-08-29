ROMA (ITALPRESS) – C’era un possibile piano dell’Isis turco per uccidere Papa Francesco a Trieste un anno fa, il 7 luglio 2024, quando si trovava in città in occasione della chiusura della 50esima Settimana sociale dei cattolici in Italia. È quanto emerge da un’inchiesta i cui sviluppi sono riportati oggi dal quotidiano “Il Piccolo”.

Il giorno prima dell’arrivo in città del Pontefice era stata trovata una pistola in un trolley scuro abbandonato nel bar della stazione ferroviaria: nei carteggi di indagine riferiti agli accertamenti “di intelligence” sull’arma si fa riferimento a un “possibile progetto di attentato contro il Sommo Pontefice”, che sarebbe stato progettato da un’organizzazione turca legata all’Isis. L’Interpol, si legge ancora sul quotidiano, ha arrestato in Olanda uno dei sospettati, un cittadino turco che sarebbe collegato alla pistola trovata all’interno del trolley: l’uomo attualmente è in isolamento in carcere a Trieste.

