Ischia, i sommozzatori impegnati nelle ricerche dei dispersi

Continua l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco impegnate nella ricerca dei dispersi e nelle operazioni di soccorso sull'isola di Ischia. Nella clip specialisti sommozzatori in immersione nella zona del porto di Casamicciola Terme per verificare eventuale presenza di dispersi in mare. gsl/pc/red