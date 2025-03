Isabella Rauti alle celebrazioni a Napoli per il decreto di venerabilità di Salvo D’Acquisto

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha partecipato oggi, a Napoli, alle celebrazioni per il decreto di venerabilità del Vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria Salvo D’Acquisto, accompagnata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo. Il 23 settembre del 1943, il giovanissimo Carabiniere – facente funzioni di Maresciallo della caserma di Palidoro (Roma) – ha sacrificato la sua vita per salvare ventidue civili da una rappresaglia tedesca. Per questo atto eroico, il 25 febbraio scorso, con decreto è stato dichiarato “Venerabile” da Papa Francesco “a riconoscimento del suo straordinario sacrificio ed esempio di fedeltà e altruismo”. La città natale del Vice Brigadiere ha reso omaggio al Venerabile nella Basilica di Santa Chiara, dove dal 1986 riposano le sue spoglie , con una solenne Messa e con lo scoprimento di una lapide con la scritta al “Venerabile Servo di Dio”.

“Oggi abbiamo celebrato il Vice Brigadiere ed il venerabile Salvo D’Acquisto, uno dei tanti eroici esempi che la storia ci ha regalato: persone in uniforme disposte a sacrificare la loro vita per gli altri. Un eroe caro alla memoria collettiva come servitore della Patria e della comunità umana a lui affidata in quel momento storico. Una figura simbolo molto amata, non soltanto dall’Arma dei Carabinieri ma vera icona popolare”, ha evidenziato il Sottosegretario a margine della cerimonia.

Le celebrazioni si sono concluse con la deposizione della Corona d’alloro al moderno monumento dedicato a Salvo d’Acquisto ed inaugurato il 21 marzo del 1971 “a sottolineare che oggi Napoli ha celebrato un suo figlio, la cui memoria è sempre viva e radicata nella città”, ha dichiarato la Senatrice.

– foto Segreteria del Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti –

