TORINO (ITALPRESS) – La ESG Challenge Iren 2024, l’appuntamento del gruppo per promuovere una riflessione sulle principali sfide che ci attendono, ha lasciato in consegna una sorta di “shortlist” delle challenge: vale a dire Riduzione delle emissioni, azienda vicina alla comunità e risorse circolari.

C’è poi la relazione con gli stakeholder: la definizione di modelli e processi di relazione e il riconoscimento e la valorizzazione delle nuove competenze professionali sono i due aspetti chiave che la caratterizzeranno.

E infine l’innovazione, ambito che avrà al centro la misurazione delle performance ESG, la diffusione di una finanza sostenibile, e ovviamente il tema dell’intelligenza artificiale. Di tutto hanno dibattuto tra gli altri Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, e Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’evento si è concluso con la premiazione delle 10 migliori tesi sulle tematiche della sostenibilità e dei principi ESG (Environmental, Social and Governance), tra le oltre 120 che hanno partecipato alla seconda edizione dell’iniziativa.

Ad aggiudicarsi il premio: Antonio Cristaudo, Università della Calabria; Isabella Santillo, Università Roma Tre; Sophia Mallucci De Mulucci, LUISS; Emil Pruzzo, Università Cà Foscari di Venezia; Luca Ricci, Politecnico di Torino;

Eleonora Picco, Università di Milano Bicocca; Ilaria Rosa, Università degli studi di Milano Bicocca;

Emanuela Drago, Università di Genova; Caterina Granella, IULM; Simone Taddeo, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

– Foto ufficio stampa Iren –

(ITALPRESS).