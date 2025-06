Iran-Usa, Araghchi “Accordo sul nucleare a portata di mano”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Un accordo sul nucleare tra Iran e Stati Uniti è a portata di mano. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. “Un accordo che può garantire la continua natura pacifica del programma nucleare iraniano è a portata di mano e potrebbe essere raggiunto rapidamente”, ha scritto.

Araghchi ha precisato che qualsiasi accordo deve preservare le capacità di arricchimento dell’Iran e prevedere la revoca delle sanzioni: “Quel risultato reciprocamente vantaggioso si basa sulla continuazione del programma di arricchimento dell’Iran, sotto la piena supervisione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), e sull’effettiva fine delle sanzioni”.

Araghchi ha ricordato che il presidente americano Donald Trump una volta aveva detto che l’Iran non avrebbe dovuto acquisire tali armi: “Questo è in realtà in linea con la nostra dottrina e potrebbe diventare la base principale per un accordo”, ha scritto il ministro.

I colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti riprenderanno domenica in Oman e Araghchi ha espresso ottimismo su una rapida risoluzione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni chiave.

TRUMP MENO FIDUCIOSO

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere meno fiducioso riguardo a un accordo sul nucleare con l‘Iran, in un’intervista al New York Post. Rispondendo alla domanda se l’Iran accetterebbe di porre fine al suo programma nucleare, Trump ha risposto: “Non lo so. Sembra che temporeggino e penso che sia un peccato. Sono meno fiducioso ora rispetto a un paio di mesi fa. È successo qualcosa a loro, ma sono molto meno fiducioso che si raggiunga un accordo”. Trump ha ribadito che in ogni caso l’Iran non avrà l’arma nucleare: “Se non fanno un accordo, non avranno un’arma nucleare. Se fanno un accordo, non avranno un’arma nucleare. Ma sarebbe più bello farlo senza guerra, senza persone che muoiono. Ma non credo di vedere lo stesso livello di entusiasmo per loro per fare un accordo. Penso che farebbero un errore, ma vedremo. Immagino che il tempo lo dirà”. Domenica 15 giugno è previsto il sesto round di colloqui indiretti sul nucleare tra Iran e Stati Uniti in Oman.

