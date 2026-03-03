Iran, Urso “Insieme al sistema produttivo valuteremo le conseguenze”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo valutare insieme al sistema produttivo quali potranno essere le conseguenze del conflitto, dove questo si prolungasse nel tempo, e con piena responsabilità e competenza agire di conseguenza". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo URSO, a margine del 3° Forum ministeriale italo-francese. xc3/ads/mca2