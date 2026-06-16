Iran, Tajani “La riapertura di Hormuz un aiuto importante per l’economia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il negoziato fra Usa e Iran sta producendo notizie incoraggianti: è d’obbligo la prudenza, considerando la situazione del Medio Oriente. Una vera tregua deve essere seguita da un negoziato diplomatico ma, volendo essere ottimisti, è possibile un percorso che porti alla pace nella regione. La riapertura di Hormuz potrebbe essere un aiuto importante all’economia, sia nel Golfo, sia in Europa e in tutto il mondo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno.

“Veniamo all’export: con l’esplosione della crisi dei dazi, un anno fa, avevamo compreso che il contesto del commercio internazionale stava cambiando profondamente. Abbiamo varato perciò un Piano d’azione per l’export mettendo a sistema gli strumenti di ICE, CDP, Sace e Simest e lanciando nuove misure per sostenere le nostre imprese sui mercati ad alto potenziale. Nel solo 2025 abbiamo organizzato 50 Forum imprenditoriali in numerosi paesi” e “abbiamo coinvolto più di 7.500 imprese. I risultati ci hanno dato ragione: nel 2025, nonostante l’incertezza, il nostro export è cresciuto del 3,3%, raggiungendo la cifra record di 643 miliardi. Si avvicina sempre di più l’obiettivo di superare i 700 miliardi”, conclude.

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