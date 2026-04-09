Iran, Rutte “Trump deluso, ma l’Europa ha mantenuto gli impegni”

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, interviene in merito alle tensioni internazionali innescate dalla crisi con Teheran per chiarire la posizione dell’Alleanza atlantica, riconoscendo frizioni ma rivendicando al contempo la tenuta del fronte occidentale. In un’intervista rilasciata alla CNN a margine dell’incontro con il presidente statunitense Donald Trump a Washington, Rutte ha ammesso senza ambiguità: “La grande maggioranza dei Paesi europei ha fatto quanto promesso in precedenza in casi come questo”, sottolineando come il contributo degli alleati abbia consentito di creare le condizioni per l’azione militare americana contro l’Iran. Al tempo stesso, il segretario generale non ha nascosto le divergenze interne: “Il quadro è sfumato”, ha osservato, riconoscendo che non tutti i partner si sono mossi con la stessa determinazione e aggiungendo di comprendere la posizione della Casa Bianca: “Capisco che il presidente Trump sia deluso”. Una dichiarazione che fotografa una relazione transatlantica ancora solida, ma attraversata da tensioni politiche e differenze di approccio. Rutte ha quindi escluso che l’Alleanza possa qualificare come illegale l’azione condotta da Stati Uniti e Israele, ribadendo una linea strategica condivisa: “È cruciale impedire all’Iran di acquisire capacità nucleari e missili balistici”. Una priorità che, secondo il segretario generale, raccoglie un ampio consenso tra i membri NATO e si inserisce in una visione più ampia della sicurezza internazionale.

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