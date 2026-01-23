Iran, presidio Cisl davanti all’Ambasciata a Roma. Fumarola “Vicini al popolo”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo qui per esprimere vicinanza e solidarietà a una popolazione che è scesa in piazza. A una popolazione fatta di tanti giovani, tante donne, famiglie, lavoratori e lavoratrici che vivono in un regime sanguinario. Non vogliamo solo esprimere solidarietà ma vogliamo fare anche un richiamo forte alla comunità internazionale, all'Europa, perché bisogna assolutamente sostenere queste persone e bisogna continuare a mantenere alta l'attenzione. Noi dobbiamo continuare ad essere vicini a loro". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, in occasione del presidio del sindacato all'Ambasciata dell'Iran a Roma, a sostegno del popolo iraniano. xl5/fsc/mca3