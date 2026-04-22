Iran, portavoce del governo “La Nazionale disputerà i Mondiali”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Ai Mondiali ci saremo. In sintesi questo il messaggio inviato oggi dalla portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, in una dichiarazione rilasciata all’emittente statale Irib. L’Iran, dunque, nonostante la guerra con gli Stati Uniti (al momento in vigore il cessate il fuoco), disputerà regolarmente la kermesse iridata in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Usa, Canada e Messico. Secondo la portavoce del governo il Ministero della Gioventù e dello Sport ha garantito che la nazionale di calcio avrà tutto il necessario per partecipare al meglio al Mondiale.

Una dichiarazione che arriva qualche giorno dopo le rassicurazioni del presidente della Fifa, Gianni Infantino, in merito alla partecipazione degli iraniani, inseriti nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda e attesi a Los Angeles e a Seattle. L’Iran aveva chiesto di poter giocare le proprie partite in Messico, impossibile per la Fifa.

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