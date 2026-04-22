Il Chelsea esonera Rosenior, McFarlane nominato tecnico ad interim

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si è già conclusa l’avventura di Liam Rosenior al Chelsea. Il club, infatti, ha annunciato l’esonero del tecnico che lo scorso 6 gennaio aveva sostituito Enzo Maresca alla guida della squadra. Al suo posto è stato nominato Calum McFarlane come tecnico ad interim.

Enzo Maresca aveva lasciato la squadra al quinto posto, Liam Rosenior non è riuscito a fare meglio, anzi ha fatto decisamente peggio e con lui il Chelsea è scivolato al settimo posto. Un cammino di 23 partite, con appena 11 vittorie, un ruolino di marcia che ha portato il club a decidere per l’esonero, nonostante il contratto quinquennale firmato a gennaio, nonchè la battaglia per portarlo a Stamford Bridge togliendolo allo Strasburgo. Una scelta che arriva il giorno dopo la netta sconfitta incassata sul campo del Brighton (3-0).

“A nome di tutti i membri del Chelsea, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso con il club. Liam si è sempre distinto per la sua integrità e professionalità, sin dalla sua nomina a metà stagione – scrive il Chelsea sul proprio sito internet -. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza degli standard richiesti e la stagione non è ancora conclusa”. Calum McFarlane avrà il compito di guidare la squadra fino al termine della stagione “con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione alle competizioni europee e di avanzare in FA Cup”, sottolinea la nota della società.

Ennesima rivoluzione, dunque, in casa Chelsea con il club che annuncia un “processo di riflessione per individuare il sostituto ideale a lungo termine”. Tra i dati negativi di Rosenior ben cinque sconfitte consecutive senza gol segnati, un evento che per i blues non si verificava dal 1912. Si tratta del decimo cambio sulle panchine di Premier League in questo campionato, il terzo in casa Chelsea: prima Maresca, poi Rosenior e adesso McFarlane fino al termine della stagione.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).