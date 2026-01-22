Iran, per l’ONG Hrana sono 4.902 i morti dall’inizio delle proteste

EHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Sono almeno 4.902 le persone uccise nel corso delle proteste scoppiate in Iran il 28 dicembre soccorso contro la svalutazione della moneta locale, il rial, e contro il regime. Lo rende noto l’agenzia degli attivisti per i diritti umani (Hrana) nel bollettino aggiornato a ieri, venticinquesimo giorno di proteste. La cifra comprende anche 40 minori e 39 civili che non stavano manifestando. Inoltre, sono stati uccisi 201 membri delle forze di sicurezza o persone affiliate al regime. L’organizzazione rivela che altre 9.387 morti sono al vaglio. Il ventiquattresimo giorno di proteste, sono continuati gli arresti e le interruzioni diffusi di Internet. Per quanto riguarda gli arresti, è stata confermata la detenzione di 26.541 persone. Inoltre, Hrana riporta di 167 casi di confessioni forzate e 7.389 persone con ferite gravi. A causa della difficoltà di comunicazione, il numero delle vittime potrebbe essere diverso da quello indicato da Hrana.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).