Iran, Pasdaran “Daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo”

March 14, 2026, Washington, Distict Of Columbia, U.S.A: People gather near the White House in Washington D.C. on March 14, 2026 to observe the International Day of Al-Quds (Jerusalem Day) in solidarity with Palestine. The protest takes place amid heightened tensions following a missile strike on February 28 that destroyed a girls' elementary school in Minab, southern Iran, killing more than 160 people???most of them schoolchildren, according to Iranian officials. (Credit Image: ? Probal Rashid/ZUMA Press Wire) Pictured: gv,general view Ref: BLU_S9868441 140326 NON-EXCLUSIVE Picture by: Probal Rashid/Zuma / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 [email protected] World Rights, No Hungary Rights, No Sweden Rights, No Mexico Rights, No United Kingdom Rights, No Finland Rights, No Slovenia Rights, No China Rights, No Argentina Rights, No Portugal Rights, No Peru Rights, No France Rights, No Norway Rights, No Belgium Rights, No Netherlands Rights, No Czech Republic Rights, No Taiwan Rights, No Japan Rights

MILANO (ITALPRESS) – “L’incertezza sul destino del criminale Primo Ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori occupati rivelano la crisi e l’instabilità degli sionisti. Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e a ucciderlo con tutte le nostre forze. Gli obiettivi dei criminali terroristi sionisti americani nel primo round di ingiusta vendetta di sangue per i martiri iraniani sono stati distrutti con forza e intensità nelle posizioni nei territori occupati e in 3 basi americane nella regione da un’operazione congiunta delle forze delle Guardie Rivoluzionarie”. Lo dicono ile Guardie Rivoluzionarie iraniane in un comunicato, riportato dall’agenzia Fars. “Il suono continuo delle sirene delle ambulanze e l’ammissione da parte delle istituzioni sioniste del crescente numero di morti e feriti a seguito di questa efficace operazione iraniana hanno rivelato la profondità dell’impatto dei missili pesanti delle Guardie Rivoluzionarie sui settori industriali di Tel Aviv. Anche i settori industriali e il centro di raduno delle forze americane presso le basi aeree di Harir a Erbil e le basi di Ali Salem e Arifjan sono stati distrutti da potenti missili e droni iraniani” aggiungono i pasdaran.

Foto: Ipa Agency

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