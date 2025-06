Iran, Netanyahu “Teheran è in fiamme, ma non miriamo a civili”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - "Abbiamo ritardato il programma nucleare iraniano, lo abbiamo ritardato ma non lo abbiamo stroncato. E l'Iran, nel frattempo, ha cercato di metterci un cappio al collo sull'asse del male". Sono le parole di Benjamin Netanyahu, premier di Israele. "Abbiamo agito contro questo quando l'attacco criminale di Hamas è avvenuto il sette ottobre. La prima cosa che abbiamo fatto è stata colpire Hamas, questa è stata la decisione – prima di tutto Hamas, inclusa la liberazione dei nostri ostaggi, e c'era chi credeva che non ne avremmo recuperato nemmeno uno. Io la pensavo diversamente. Fino ad oggi, con i mezzi che abbiamo guidato. Abbiamo liberato più di 200 ostaggi, e non mi arrenderò finché non li riavremo tutti. L'altro ieri ho dato istruzioni per portare avanti i negoziati, perché c'è una breccia che identifico, non rinuncio a nessuno", ha detto in una dichiarazione video. "Dal momento in cui abbiamo eliminato Nasrallah mi è stato chiaro che l'Iran si sarebbe rivolto al nucleare e ai missili, perché questo è ciò che gli era rimasto, e quindi eravamo costretti ad agire all'ultimo minuto per impedirlo. E così abbiamo fatto con un magnifico colpo di apertura che stiamo continuando oggi", ha proseguito. "Teheran è in fiamme. Ma noi non miriamo ai civili, anche se abbiamo detto loro di evacuare, stanno evacuando in massa. Questo sta accadendo ora, non lo sentite perché gli iraniani lo nascondono, ma è quello che sta succedendo. Loro, al contrario, attaccano, bombardano i nostri civili. A Tel Aviv, a Rishon LeZion, a Rehovot, ovunque. Noi ovviamente agiamo diversamente, ma siamo determinati a completare la missione doppia di rimuovere la doppia minaccia e lo stiamo facendo", ha concluso. lcr/gsl (Fonte video: IsraeliPM)