Iran, Meloni “L’Italia non intende diventare parte del conflitto”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo per quanto possibile all'obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati. Intanto continuiamo a dialogare con tutti i paesi della regione e ad assistere i nostri connazionali ancora presenti nell'area". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato su Youtube. tvi/mca2 (Fonte video: Giorgia Meloni)