Iran, Meloni “Lavoriamo per una de-escalation, solidarietà a chi manifesta”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - "Penso che dobbiamo lavorare per una de-escalation. È quello che l'Italia continua a fare. Ne ho parlato anche con il sultano dell'Oman, che ha avuto con noi un ruolo molto importante nelle negoziazioni. Voglio ribadire la mia solidarietà al popolo iraniano e a chi manifesta legittimamente per i propri diritti e per un futuro migliore. Non credo che manifestare per i propri diritti si possa pagare con la vita. Ovviamente condanniamo la repressione e le uccisioni da parte del regime iraniano, chiediamo all'Iran di garantire l'incolumità dei cittadini che vogliono manifestare, ma stiamo lavorando per una de-escalation e per tornare a negoziati che riguardano il dossier nucleare". Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa presso l'ambasciata d'Italia a Tokyo. ads/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi