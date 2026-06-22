L’Iran lascia un biglietto nello spogliatoio dopo il pari col Belgio: “Grazie Los Angeles, prevalga la pace”

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mentre continuano i negoziati tecnici fra Usa e Iran, sulla guerra e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, la squadra di calcio del Paese del Medio Oriente ha lasciato un biglietto-messaggio negli spogliatoi dello stadio Los Angeles, che è stato teatro del pareggio di ieri contro il Belgio, per 0-0, nei Mondiali.

“Dall’antica Persia all’Iran civile di oggi, lo spirito dell’Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti qui con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie a Los Angeles per il suo benvenuto e grazie a ogni cittadino iraniano che ha dato il suo cuore, la sua voce e la sua anima per l’Iran in questi 180 minuti (con riferimento anche alla partita pareggiata all’esordio contro la Nuova Zelanda, ndr.). Che la pace, il rispetto e l’amicizia prevalgano tra tutte le Nazioni”, si legge nella nota lasciata dal team iraniano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).