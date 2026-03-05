Home Video News Europa Iran, Falcone “UE lavora per fermare escalation e riportare pace e stabilità”
Iran, Falcone “UE lavora per fermare escalation e riportare pace e stabilità”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il Parlamento europeo guarda con molta attenzione e preoccupazione agli avvenimenti in Medio Oriente e lavora affinché l'escalation possa fermarsi, per tornare a una condizione di pace utile all'intera comunità internazionale". Così l'eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, in un'intervista alla Italpress, sul quadro geopolitico nella regione.