Iran: Crosetto “Rischi per il nostro personale mitigati da settimane”

ROMA (ITALPRESS) - "I rischi per il nostro personale nell'area sono stati mitigati già da settimane, con un alleggerimento delle presenze non indispensabili, la revisione delle misure di sicurezza e un aggiornamento dei piani di evacuazione". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l'informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. sat/azn (Fonte video: Senato della Repubblica)