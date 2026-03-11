Iran, Ceccardi “Non possiamo avere alle porte chi lavora per il riarmo nucleare”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Dobbiamo fare il massimo e ritrovare la via per costruire la pace, perché è necessario a livello internazionale. Allo stesso tempo è fondamentale garantire la sicurezza geopolitica. Non possiamo permetterci di avere alle porte chi lavora per il riarmo nucleare". Così l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, in un'intervista all'Italpress, margine della sessione plenaria del Parlamento europeo. xf4/ads/mca2