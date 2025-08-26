Irama ed Elodie insieme in ‘Ex’, il nuovo singolo in uscita il 29 agosto

ROMA (ITALPRESS) – È “Ex“, il nuovo singolo di Irama che segna la sua prima e attesa collaborazione con Elodie. Il singolo, in uscita il 29 agosto, è un incontro artistico potente e sorprendente, per raccontare una storia d’amore intensa e autodistruttiva.

“Ex” è un quadro emotivo fatto di tensione e silenzi assordanti, di gesti eleganti e dettagli corporei, di sguardi lucidi che parlano più delle parole. Con una produzione musicale latina e sensuale dei Room9 (Mix, Mastering: Andrea DB Debernardi, Nicolò Giglio Tos @ Fonjka Studio), il singolo conserva un’anima profondamente riflessiva e narrativa.

Irama e Elodie mettono in scena due protagonisti intrappolati in una relazione che sembra un sogno, ma fa male come la realtàùperché è la realtà. E in questa realtà, chiunque può riconoscersi. “Ex” è una canzone che lascia il segno, capace di unire forza interpretativa e scrittura emotiva, dando voce a tutte quelle storie che finiscono senza spegnersi davvero.

