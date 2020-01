ROMA (ITALPRESS) – “Sappiamo cosa significa questa partita, il derby è sempre molto molto importante. Domani ci sono in palio tre punti pesantissimi, vincendo potremmo fare un bel passo avanti, anche se poi mancheranno ancora 18 partite”. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, presenta il derby di domani contro la Roma. “Nel derby i pronostici si azzerano – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa a Formello – Per noi andrebbe bene anche il pareggio? No, è un derby e va giocato sempre per vincere. Bisogna arrivare a questa sfida nel migliore dei modi e noi ci arriviamo delusi e arrabbiati per quanto successo in Coppa Italia. A Napoli abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, ci prendiamo l’ottima prestazione fatta ma purtroppo siamo usciti da una competizione che per noi era molto importante”.

L’auspicio del tecnico alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma e anche dopo gli ultimi eventi, tra cui lo striscione contro Zaniolo esposto da alcuni tifosi a Trigoria, è che che tutto fili liscio. “Mi auguro che il derby sia uno spettacolo anche perché ci sarà lo stadio pieno. Questo il più importante per me? Tutti i derby sono importantissimi per ragioni diverse. Questo sicuramente lo sarà, ma sappiamo anche che avremo altre 18 partite dopo quella di domani. Rispetto alla sfida di andata la Roma ha acquisito maggiori certezze e anche noi. I giallorossi hanno un allenatore molto preparato, che è sempre riuscito a mettere in campo una squadra competitiva nonostante qualche infortunio. Non dobbiamo temere nessuno, ma avere rispetto per una Roma che sta vivendo un ottimo momento. Servirà lucidità perché gli episodi possono capovolgere la partita in qualsiasi momento”.

(ITALPRESS).