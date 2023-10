SALERNO (ITALPRESS) – Grandi motivazioni e spazio anche per qualche frecciata nella conferenza stampa di presentazione di Filippo Inzaghi, come nuovo tecnico della Salernitana. “Volevo riposarmi ma la chiamata è stata travolgente, non sapevo se questo calcio meritasse la mia onestà e professionalità – afferma subito Inzaghi, reduce dall’esperienza sulla panchina della Reggina -. Aspettavo proprio questa chiamata, conosco De Sanctis da una vita. Io e il mio staff possiamo finalmente tornare a lavorare come ci piace. Faccio un in bocca al lupo a Sousa, so cosa passa nella testa di un tecnico, ha fatto molto bene e cercherò di salvare la squadra e valorizzare i giocatori, se sono qui ci credo. Subentrare è un’esperienza nuova per me, penso si possa fare bene, in questi giorni studierò con lo staff. In questo momento parlare di moduli è prematuro. Se pensassi di avere un modulo che fa vincere le partite…Sono stato esonerato con qualsiasi modulo e ho vinto con qualsiasi modulo. Sono numeri, bisogna riportare entusiasmo, convinzione, lavorerò sul far tornare i giocatori spensierati, devono capire che possono giocarsela con tutti”.

