Inwit dà vita a un nuovo posizionamento e a una nuova immagine istituzionale: parte la campagna di lancio “Sharing connections” realizzata dall’agenzia Wunderman Thompson Milano che esprime i valori, la mission e la vision del brand. Al logo, già rivisitato in azzurro, si associa il payoff “sharing connections” con l’obiettivo di sottolineare l’identità più profonda di Inwit: abilitatore di connettività, ma soprattutto supporto agli operatori di telecomunicazione nella condivisione di connessioni tra le comunità. “Sharing connections” – si legge in una nota – va oltre il semplice significato di “connettività” e abbraccia anche valori più alti, come quello della connessione valoriale con i propri clienti e stakeholder, e la capacità di mettere in connessione lavorativa, ma anche umana, le persone. “L’obiettivo è raccontare in maniera diretta e sintetica non solo il lavoro di Inwit, ma anche il valore aggiunto che la nostra azienda porta nelle comunità e nei territori in cui opera”, ha dichiarato Michelangelo Suigo, direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e sostenibilità di Inwit. “‘Sharing connections’ racchiude le parole di condivisone e di connessione. Insieme alle immagini utilizzate per la comunicazione visiva intendiamo così rafforzare il ruolo di Inwit come abilitatore per la transizione digitale del Paese, a supporto degli operatori”, ha aggiunto. Nella comunicazione visiva, Inwit ha scelto un design futuristico, dove tutto è connesso. La città di oggi, con il suo patrimonio culturale e artistico si fonde con quella del futuro, valorizzando tutti i suoi aspetti e garantendo una migliore qualità della vita ai suoi cittadini da un punto di vista sociale, ambientale, relazionale. La campagna prevede anche una multi soggetto fotografica che racconta gli ambiti di applicazione delle soluzioni utilizzate da Inwit, come DAS (Distributed Antenna System) e small cell. Un manifesto di intenti che definisce Inwit nel ruolo di Connectivity Enabler.

