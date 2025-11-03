BOLOGNA (ITALPRESS) – Investito in bici alle porte di Bologna: è morto così Ettore Pausini, zio 78enne della cantante Laura. E l’auto che l’ha ucciso è fuggita dopo l’incidente. Lo riporta “Il Resto del Carlino”. La tragedia è avvenuta ieri. Come ricostruito dal quotidiano, Pausini, fratello del papà della cantante, era di rientro da un giro in bici fuori città quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da un’auto che non si è fermata per prestare soccorso. Indagini in corso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).