Investire nelle persone: la visione cinese di sviluppo inclusivo e sostenibile

Con la concorrenza globale che diventa sempre più competitiva in termini di talenti, la Cina aumenterà gli investimenti nel capitale umano per alimentare una crescita guidata dall'innovazione e dalla domanda. Il 15esimo Piano quinquennale, la cui bozza di linee guida è in fase di esame alla sessione legislativa in corso, invia un messaggio chiaro: lo sviluppo della Cina resta centrato sulle persone, inclusivo e sostenibile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)