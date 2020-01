Ultimi giorni di caccia per accaparrarsi gli ultimi esemplari disponibili di Qooder MY 19, in vendita ad un prezzo irripetibile, in attesa del nuovo e già annunciato modello che arriverà sul mercato in primavera. Per la prima volta nel mondo della mobilità viene dato avvio ad una campagna di comunicazione legata al rinnovo della gamma, volta a preparare il terreno per le novità 2020. Già perché mentre i QV3 2019 sono già tutti esauriti, presso la rete di vendita c’è ancora qualche modello a quattro ruote, ora in rete con un’irripetibile offerta che prevede rate da 128 euro in 36 mesi, con anticipo e maxi rata finale. “Non si tratta della solita, e abbastanza scontata, campagna promozionale – spiega Paolo Gagliardo, ceo della svizzera Qooder – ma di una precisa strategia commerciale, che mira con trasparenza a offrire ai nostri clienti modelli della precedente versione a prezzi molto interessanti”. I modelli Qooder sono tutti disponibili per test drive presso la rete di vendita e si possono sempre configurare e comprare sul sito dedicato dello shopping on line https://shop.quadrovehicles.com.

(ITALPRESS).