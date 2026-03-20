Intesa tra Carabinieri e 4.Manager contro violenza di genere e discriminazioni sul lavoro

ROMA (ITALPRESS) – L’Arma dei Carabinieri e 4.Manager hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa volto a sviluppare iniziative formative ed informative comuni per rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione delle persone in condizione di disagio, promuovendo la cultura della legalità e dell’impresa manageriale.

L’accordo è stato firmato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, e dal Presidente di 4.Manager, Dott. Stefano Cuzzilla. Le aree tematiche di collaborazione riguardano la tutela del lavoro e della libertà di iniziativa economica, la salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché il recupero e la protezione del patrimonio artistico, storico e culturale. L’Arma dei Carabinieri e 4.Manager collaboreranno nella realizzazione di attività di formazione, convegni e conferenze rivolte a manager, imprese e cittadini, con l’obiettivo di promuovere e diffondere buone pratiche organizzative e manageriali fondate sul rispetto della persona, sulla pari dignità e sulla valorizzazione del capitale umano.

In occasione della sottoscrizione, Luongo ha sottolineato “l’importanza del lavoro svolto dall’Associazione 4Manager nella diffusione di una moderna cultura manageriale”, auspicando una proficua collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, “che possa contribuire, partendo dalla sensibilizzazione e formazione dei quadri dirigenziali, ad una azione significativa di contrasto ad ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro”.

Il Presidente di 4.Manager, Stefano Cuzzilla, ringraziando il Comandante Generale e tutta l’Arma dei Carabinieri per la sottoscrizione del protocollo, ha evidenziato come “le imprese e i manager stiano facendo molto, all’interno dei luoghi di lavoro, per promuovere parità, inclusione e prevenzione di ogni forma di discriminazione, ma che la sfida di oggi è fare un passo in più: non solo diffondere queste buone pratiche manageriali a tutte le imprese, ma anche farle uscire dalle mura aziendali e trasformarle in cultura diffusa”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).