Intesa Sicindustria-Asp. Firenze”Opportunità per portare prevenzione in aziende”

PALERMO (ITALPRESS) - Portare la prevenzione dentro le aziende e rendere più accessibili i servizi sanitari ai lavoratori. È questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato dal presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo e quattro asp siciliane. Per il direttore generale dell'Asp di Palermo Alberto Firenze è un'occasione unica per fare sistema e permettere ai dipendenti delle aziende siciliane di usufruire dei servizi di prevenzione direttamente nei luoghi di lavoro. abr/gtr