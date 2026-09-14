Bonino, Conte “Ha espresso sincera passione per i diritti civili”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho espresso, anche a nome della comunità del M5S, la vicinanza e il cordoglio a tutti i famigliari, a tutti i compagni di battaglie politiche, a tutti coloro che, in questo momento, si sentono orfani di una personalità importante, che ha attraversato la storia politica, civile, culturale del nostro paese, in questi decenni". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine della camera ardente di Emma Bonino. mrc/azn