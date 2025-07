Intesa Sanpaolo, nel primo semestre un utile netto di 5,2 miliardi. Messina “Il miglior semestre di sempre”

MILANO (ITALPRESS) – Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato la relazione consolidata al 30 giugno. I risultati del primo semestre evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo di generare una solida redditività sostenibile, con un utile netto pari a 5,2 miliardi (+9,4% rispetto al primo semestre del 2024). Si migliora la previsione di un utile netto per il 2025 a ben oltre 9 miliardi includendo le azioni gestionali nel quarto trimestre dell’anno per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo.

Secondo i risultati del primo semestre per Intesa Sanpaolo, il solido andamento economico e patrimoniale del semestre si è tradotto in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder. In particolare significativo ritorno cash per gli azionisti: circa 3,7 miliardi di dividendi maturati nel semestre (di cui circa 3,2 miliardi previsti come acconto dividendi da distribuire nel prossimo novembre), che si aggiungono al buyback pari a 2 miliardi di euro avviato a giugno 2025.

“Il primo semestre chiude con un utile netto di 5,2 miliardi, il miglior semestre di sempre. Ricavi, commissioni e attività assicurativa hanno raggiunto livelli record. Per il 2025, ci attendiamo un utile netto di ben oltre i 9 miliardi, grazie al forte potenziale di crescita organica della banca. Con una delle remunerazioni per gli azionisti più elevate nel panorama bancario europeo, quest’anno restituiremo almeno 8,2 miliardi agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback avviato a giugno e il prevedibile interim dividend di novembre”. Così il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commenta i risultati conseguiti dall’istituto bancario nel primo semestre.

“La solidità dei risultati, la sostenibilità della crescita, la robustezza patrimoniale e il basso profilo di rischio ci permettono di svolgere un ruolo unico a supporto dell’economia reale e sociale. Nel primo semestre del 2025, abbiamo erogato 29,2 miliardi a famiglie e imprese in Italia, con una crescita del 44%, e 41,7 miliardi di euro complessivamente a livello di Gruppo – ha proseguito Messina – Alle nostre persone sono state destinate risorse per 3,2 miliardi. Il 35% dei dividendi cash – pari a 3,7 miliardi maturati nel semestre – è destinato a famiglie italiane e fondazioni azioniste. Le imposte generate nel semestre ammontano a 3,2 miliardi – ha aggiunto – Confermiamo il nostro impegno per la coesione sociale, con un programma di interventi da 1,5 miliardi da realizzare entro il 2027, supportato da mille persone della banca. A oggi, 800 milioni sono già stati investiti”.

