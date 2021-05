ROMA (ITALPRESS) – Nello splendido contesto di Villa Borghese a Roma si è svolta oggi, nell’ambito del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (CSIO) di Roma – Piazza di Siena, la Coppa delle Nazioni-Intesa Sanpaolo vinta dal Belgio. La Banca si conferma infatti per il quinto anno main partner dello storico concorso che coniuga sport e spettacolo, agonismo ed eleganza e che negli anni ha saputo entrare nel cuore degli atleti e del pubblico nazionale e internazionale. “Le grandi emozioni che regala Piazza di Siena hanno quest’anno il significato dell’ottimismo per la ripartenza – commenta Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, premiando i vincitori – Da cinque anni siamo al fianco della Fise per sostenere questa competizione sportiva che mette Roma e l’Italia al centro dell’attenzione internazionale”.

