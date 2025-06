PALERMO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo rassicura e conferma che la filiale di Salina non chiuderà. Il presidio territoriale continuerà ad essere regolarmente garantito attraverso il personale dalla banca e lo sportello Atm. “Come ampiamente ribadito alla comunità di riferimento e ai rappresentanti istituzionali locali – spiega Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo – la filiale di Salina manterrà la sua piena operatività al servizio degli abitanti dell’isola e dei suoi numerosi visitatori, che potranno così continuare a fare affidamento sul personale della banca sia per aspetti finanziari che di consulenza”.

Nel rassicurare ancora una volta la clientela, Intesa Sanpaolo spiega che l’unica variazione riguarderà la modifica dei codici IBAN che verrà fatta a cura della banca, senza nessun tipo di attività da parte della clientela. Si tratta, infatti, di una mera operazione contabile visto che i clienti potranno continuare a usufruire dei servizi e dell’operatività della filiale di Salina senza alcun disagio. In aggiunta, i clienti di Salina potranno avvalersi anche della disponibilità del personale della filiale di Milazzo. “Nulla cambia quindi per la clientela, anzi con questa modalità organizzativa si offriranno maggiori opportunità di supporto in caso di eventuale indisponibilità del servizio sull’isola causata da possibili problemi di viabilità marittima”, sottolinea Intesa Sanpaolo.

Un ulteriore servizio è garantito dalla Filiale Digitale di Intesa Sanpaolo che offre la possibilità di operare da remoto dal lunedì al giovedì dalle ore 7 alle 24, il venerdì dalle ore 7 alle 22, e nel weekend e festivi dalle ore 9 alle 19. E’ raggiungibile attraverso il numero verde dedicato oppure dall’app Mobile di Intesa Sanpaolo. Con queste modalità si possono eseguire tutte le operazioni bancarie tradizionali (per esempio pagare un F24, ricaricare una carta prepagata, verificare l’accredito della pensione) e quelle di trading.

