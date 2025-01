BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – “Intesa Sanpaolo è un partner naturale per il settore pubblico, le imprese e le famiglie in Serbia come già in Italia: nel Paese, così come altrove nell’area CEE, siamo leader sul mercato bancario e portiamo la garanzia di solidità e la capacità di investimento nel lungo termine, di un gruppo riconosciuto dai mercati come leader europeo, con circa 74 miliardi di capitalizzazione”. Lo ha detto Paola Papanicolaou, Chief of International Banks Division di Intesa Sanpaolo, che è intervenuta a Belgrado all’Italia-Serbia Business Forum.

“La International Banks Division di Intesa Sanpaolo è il ponte naturale tra l’Italia e i Paesi dell’area Central and Eastern Europe – ha proseguito Papanicolaou -, nei quali stiamo investendo in maniera significativa, per consolidare la posizione di Istituzione Finanziaria di riferimento”.

“In Serbia siamo il leader di mercato con 6,8 miliardi di depositi, 1,4 milioni di clienti e crediti alla clientela pari a oltre 5,5 miliardi: un paese fondamentale per le nostre strategie di sviluppo, essendo l’Italia il terzo partner commerciale, con un interscambio, di circa 4 miliardi di euro che siamo attivamente impegnati a sostenere – ha aggiunto -. Nell’ultimo quadriennio abbiamo contribuito all’economia con circa 2,5 miliardi annui di nuovi finanziamenti, e una crescita di circa 12% all’anno, ponendo particolare attenzione al settore delle imprese, sia di grandi che medie e piccole dimensioni. Allo stesso modo siamo un interlocutore delle istituzioni governative per i progetti infrastrutturali e di sistema, oltre a partecipare alle iniziative di sviluppo al fianco delle principali istituzioni finanziarie sovranazionali, come la Banca Europea per gli Investimenti e la European Bank for Development and Reconstruction. Contribuiamo inoltre ad accelerare la ESG and Green transformation dei nostri clienti: nel solo 2024 i nuovi finanziamenti nell’ambito sono stati di 1,1 miliardi di euro”.

Intesa Sanpaolo è il primo gruppo in Europa per capitalizzazione di mercato, con circa 74,3 miliardi di euro, e gestisce 1 trilione di euro di attivi totali, con oltre 21 milioni di clienti a livello globale. Il gruppo è presente in 40 Paesi.

In Serbia, attraverso Banca Intesa Beograd, Intesa Leasing e Intesa Invest, il gruppo è leader di mercato da oltre 20 anni.

La banca in Serbia guida il mercato con 9 miliardi di euro di attivi totali e 1,4 milioni di clienti. In crescita i prestiti alla clientela: +12% CAGR a 3 anni, passando da circa 1,8 miliardi di euro nel 2021 a 2,6 miliardi di euro nel 2024.

“Banca Intesa contribuisce in modo significativo alla crescita dell’economia serba con un nuovo finanziamento annuo di 2,5 miliardi di euro (media degli ultimi 4 anni) e una crescita del 12% all’anno, con particolare attenzione alle grandi aziende e alle PMI, sostenendo così la crescita sostenibile del Paese. Inoltre, attraverso vari programmi, supportiamo le piccole imprese e gli imprenditori, che rappresentano la spina dorsale dell’economia locale. Secondo i dati disponibili, una azienda su quattro in Serbia è cliente di Banca Intesa – ha sottolineato Papanicolaou -. Siamo fortemente impegnati nel contribuire allo sviluppo del Paese. Nel contesto di un’economia europea più integrata e stabile, confermiamo il nostro impegno a rimanere un punto di riferimento per la crescita dell’economia serba, sia in termini finanziari sia in ambito di responsabilità sociale, cultura e ambiente”.

– Foto Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS).